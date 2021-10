Dentro de BMW, homem realiza apostas do jogo do bicho

Na abordagem, os investigadores conseguiram identificar que o motorista da BMW tinha em seu carro todo um aparato para a realização do jogo do bicho

Nessa segunda-feira (4), a Polícia Civil do DF prendeu em flagrante um homem, de 45 anos, que realizava apostas do jogo do bicho em seu veículo, uma BMW que estava estacionada em frente a um hipermercado da QI 25 do Lago Sul.

Após diversas denúncias, os policiais da 10ª Delegacia de Polícia fizeram o acompanhamento das atividades criminosas do suspeito, que levou a identificação do homem.

Na abordagem, os investigadores conseguiram identificar que o motorista da BMW tinha em seu carro todo um aparato para a realização do jogo, pois quando abria os vidros, os apostadores já sabiam que ele estava dentro do carro e em atividade.

Com ele, os agentes apreenderam: R$ 5,2 mil em espécie; uma máquina de aposta; 33 bobinas de papel; 35 extratos com números e valores de apostas; um celular e o veículo utilizado para a contravenção.

Desse modo, com a provas materiais obtidas, o envolvido e um dos apostadores foram conduzidos à delegacia. O contraventor foi autuado em flagrante e colocado em liberdade depois de assinar o termo de comparecimento à Justiça.

Com informações da PCDF