Bloco dos Prazeres lota evento nesta sexta-feira

Composto pela maioria de jovens, o local reuniu foliões, recebeu as DJs Karla Testa, Libertina, Naju e a Fanfarra Maluvidas

Milhares de pessoas são esperados nesta sexta e no restante do feriado de Carnaval no Bloco dos Prazeres, na 201 Norte, em frente à sede do Banco do Brasil. A expectativa é que mais de 40 mil foliões passem pelo local até a próxima terça-feira (21). Este é o segundo dia de festa, que começou às 18h e segue até às 00h.

Composto pela maioria de jovens, o local reuniu foliões fantasiados, recebeu as DJs Karla Testa, Libertina, Naju e a equipe carnavalesca da Fanfarra Maluvidas. Também se apresenta uma Banda em Homengem à Gal Costa, formada pelas músicas Emília Monteiro, Litieh, Natália Pires, além de Marcus Moraes e Ramiro Galas.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Todo o local foi montado pensando em todos os públicos. Há acessibilidade para pessoas com deficiência física, com rampas e intérpretes de libras para todas as músicas. Quem quiser curtir a noite ao ar livre, o espaço reservado possui área aberta, mas quem prefere garantir local próximo ao palco, assiste aos shows debaixo de uma estrutura coberta.

A variedade de estilos musicais também está presente no local, desde o brega aos elementos mais eletrônicos, passando até por sucessos internacionais, com interpretação percussiva da música “Bad Romance”, de Lady Gaga, “Sweet Dreams”, de Eurythmics. Sambas clássicos são entoados pelos foliões enquanto a banda puxa as conhecidas harmonias, como “Vou Festejar”, de Beth Carvalho.

A música na voz dos foliões fez referência à derrota de Jair Bolsonaro para Lula nas últimas eleições. No momento, a DJ Libertina abriu um leque vermelho com o dizer “o amor venceu”, juntamente com uma estrela, simbolizando a vitória de Lula nas urnas.

Saudade da folia

A energia do local contagiou Telma Testa, de 64 anos, que foi ao festejo para apoiar a filha, DJ Karla Testa, que irá subir ao palco. Ela estava com saudade do clima de festa do Carnaval, que não acontecia há quase três anos devido à pandemia da covid-19, que limitou e restringiu grandes aglomerações como as do primeiro feriado prolongado do ano.

“Estava com muita saudade. Sempre quando minha filha toca eu venho. Já fui em muitos bloquinhos de Carnaval. […] É alegria, estamos celebrando a vida”, afirmou Telma. Ela foi ao local com a família, que também quis apoiar a DJ. Entre filhas, sobrinhas e nora, a foliã aproveitou a noite como há dois anos não aproveitava. “Ainda temos muita vida.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação sábado

Para este sábado (18), o Bloco dos Prazeres será das 16h às 00h. Com organização do Bloco da Lupita Sereia, serão recebidos: