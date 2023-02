DF terá 20 locais de vacinação neste sábado de carnaval

Ainda no Sol Nascente, os moradores terão o carro da vacina contra a covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos

A vacinação no Distrito Federal não para. Neste sábado de Carnaval (18), a população do DF vai contar com 20 locais de vacinação nas sete regionais de saúde, sendo 19 pontos fixos e um carro da vacina.

Além de unidades básicas de saúde, também será possível vacinar em dois shoppings, o Conjunto Nacional e o DF Plaza, e em dois supermercados no Sol Nascente.

Ainda no Sol Nascente, os moradores vão contar com o carro da vacina contra a covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos. Também estarão disponíveis os imunizantes do calendário de vacinação para adultos Os locais e os horários podem ser acessados neste link: Pontos de Vacinação – Secretaria de Saúde do Distrito Federal (https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao)

Além da imunização de sábado, a Secretaria de Saúde terá nos dias 19, 20 e 21, as tendas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Torre de TV e no Parque da Cidade. Os atendimentos nesses locais serão para os casos leves. O início da montagem das tendas é às 13 horas e vai até finalizar os eventos. As equipes do Samu também estarão reforçadas no período pelo número 192.

O Hospital de Base vai atender os casos de maior gravidade, além de serviço de urgência e emergência de politrauma, ortopedia e oftalmologia do Hospital de Base.

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) é indicado para clínicas médicas, que trata de alcoolemia, diarreia, desidratação, infecções intestinais e pontos em pequenos cortes. Para demandas de pediatria e ginecologia na região central, é recomendado o Hospital Materno-Infantil.

As UPAs 24h vão distribuir preservativos masculinos e femininos – o que geralmente é feito pelas unidades básicas de saúde. O Distrito Federal conta com 13 unidades de pronto atendimento e 13 hospitais com portas abertas de urgências emergências.

Doação de sangue

Quem preferir aproveitar o feriado para doar sangue deve ficar atento às mudanças de horário da Fundação Hemocentro de Brasília. No sábado e na quarta-feira, o atendimento é normal, das 7h15 às 18 horas.

Na segunda-feira, será apenas meio período de expediente, das 7h15 às 12 horas. No domingo e na terça-feira, não terá funcionamento.

Como serão todos os serviços

SAMU – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192;

EMERGÊNCIAS – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h;

EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta;

EMERGÊNCIA OFTALMOLÓGICA – A emergência oftalmológica será 24 horas no Hospital de Base;

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem aos fins de semana, retornando a partir das 14h de quarta-feira (22/2);

HEMOCENTRO – A Fundação Hemocentro terá mudanças de horário no feriado. No sábado e na quarta-feira, o horário será normal, das 7h15 às 18 horas. Na segunda, será das 7h15 às 18h. No domingo e na terça-feira, não haverá funcionamento.

UBS – Algumas unidades básicas de saúde (UBSs) abrem no sábado (18) para a vacinação, testagem e acolhimento. Veja neste link os locais: Pontos de Vacinação – Secretaria de Saúde do Distrito Federal (https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao)

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – As Farmácias de Alto Custo não abrem aos fins de semana e feriados, retornando na quarta-feira (22/2) após às 14 horas.

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Os ambulatórios e policlínicas não abrem aos fins de semana, retornando na quarta-feira (22/2) às 14 horas.

