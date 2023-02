Suspeito de roubar carro e salão é preso

Segundo a corporação, o crime foi cometido por dois homens, que fugiram para São Sebastião. Eles foram encontrados na região

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta sexta-feira (17), um homem suspeito de roubar um carro e um salão de estética no Jardim ABC, entorno do DF.

Segundo a corporação, o crime foi cometido por dois homens, que fugiram para São Sebastião. Eles foram encontrados na região.

Porém, um dos homens conseguiu fugir e está foragido. No local, a polícia conseguiu recuperar o carro roubado, um videogame, uma caixa de som, 13 perfumes, cinco tapetes, dois celulares e vários outros itens.

Com o homem foi encontrada uma garrucha. Ele foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo.