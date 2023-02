CBMDF passa a integrar projeto Cidade de Segurança Pública

A partir desta Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fará parte da Cidade de Segurança Pública

Nathália Maciel

[email protected]

A partir desta sexta-feira, 17, até quarta-feira de cinzas do carnaval ,22, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fará parte da Cidade de Segurança Pública, centro de operações promovido pelos setores da administração e cultura do GDF juntamente com todos os órgãos dos segmentos da segurança pública, situada no estacionamento da torre de TV.

O principal objetivo da operação integrada é garantir a segurança e o bem-estar dos apreciadores das festividades carnavalescas. A CBMDF disponibilizará efetivos para reforçar ações preventivas em pontos estratégicos durante as festividades, além de disponibilizar viaturas em pronto emprego e militares divididos em grupos compostos por socorristas para agilizar os atendimentos em eventos com maior previsibilidade de público.

Haverá também na Cidade da Segurança Pública um Posto de Comando do CBMDF onde será feito o monitoramento, em tempo real, das ocorrências nos eventos.