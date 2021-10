Acidente envolve três veículos na EPIA; veja o vídeo da colisão

O sargento Ronaldo Carneiro, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), informou que um dos condutores estava embriagado

Este domingo, 17, amanheceu na EPIA com um acidente envolvendo três veículos. Um vídeo de uma câmera de vigilância mostra o momento em que um dos carros perde o controle, gerando a colisão nos outros dois.

Felizmente, o acidente terminou sem nenhuma vítima. O sargento Ronaldo Carneiro, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), informou que um dos condutores estava embriagado. “Um dos condutores apresentava sintomas de embriaguez. O mesmo foi submetido ao bafômetro e o resultado deu positivo”. O sargento informou que o homem foi conduzido até a delegacia, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Os três veículos estavam no mesmo sentido. Um dos condutores perdeu o controle, batendo na traseira do segundo veículo, que capotou e atingiu o terceiro carro. Um dos carros ficou tombado com as rodas para cima no meio da via, ele era conduzido por uma mulher e sua filha pequena, que estava no banco traseiro. Nenhuma das duas se feriu.

A colisão aconteceu próximo ao Parkshopping, sentido Núcleo Bandeirante. O etilômetro do motorista embriagado marcou 0.90 mg de álcool por litro de ar expelido.

Confira o vídeo do momento da colisão: