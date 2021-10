Único ginásio público do Itapoã passa por reforma

O valor do investimento é de R$ 152 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do distrital Eduardo Pedrosa

Desde 2009, quando foi inaugurado, o ginásio coberto do Itapoã continua sendo o único da região. O espaço passa agora por uma reforma. Localizado na Quadra 61, do bairro Del Lago, os trabalhos de manutenção no local começaram no início de setembro e devem ser concluídos em dois meses. Cerca de 10 homens de uma empresa terceirizada contratada pela Novacap trabalham na manutenção do espaço, que é bastante útil para a comunidade da região.

O valor do investimento é de R$ 152 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do distrital Eduardo Pedrosa. “É o único ginásio público daqui”, comenta o administrador, Marcus Cotrim. “Será feita uma reforma completa, vai ficar muito bom”, diz.

Um dos problemas que afligiam os usuários da quadra poliesportiva eram as goteiras. No período de chuva, por exemplo, alagava tudo. A iluminação também estava bastante precária. Impasses técnicos que já estão sendo solucionados, juntamente com a reforma dos banheiros e ajuste da arquibancada, que será aumentada.

A novidade será um trabalho de grafite feito na parede interna do ginásio por artistas da cidade. “Estamos ficando craques em grafite”, brinca o administrador, fazendo alusão à bela intervenção urbana realizada na Avenida Murão, uma das principais vias da cidade, com pouco mais de 2 km de extensão.

A importância da renovação do point esportivo da cidade é grande. Sobretudo porque são realizados ali projetos sociais que envolvem, aproximadamente, 2 mil pessoas, entre práticas esportivas e culturais como caratê, balé, futebol, entre outras atividades.

Para a jovem Cibele dos Santos Silva, 24 anos, que mora bem próximo ao ginásio, a reforma do espaço é um indicativo de que as coisas estão melhorando no Itapoã, na gestão Ibaneis Rocha. “Dá para perceber que estão acontecendo mudanças”, avalia. “Esse ginásio, por exemplo, estava largado. Só agora estão arrumando, estava precisando. Sempre tem gente aqui”, conta.

O administrador do Itapoã, Marcus Cotrim, endossa as palavras da moradora. “Nossa cidade é extremamente carente. É notório que essa região foi abandonada pelas gestões anteriores”, observa. “Tudo o que se faz no Itapoã de melhoria tem repercussão, porque a região está precisando de tudo. Essa área está sendo vista como nunca tinha sido antes, hoje traduzido num cuidado e zelo extremamente especial”, pondera.

Renova-DF participa de reforma

E os trabalhos de manutenção e reforma dos equipamentos públicos do Itapoã seguirão a pleno vapor nos próximos meses, graças ao Renova-DF. Lançado em maio deste ano, o projeto da Secretaria de Trabalho consiste na oferta de cursos de qualificação profissional nas áreas de construção civil e jardinagem, integrados às atividades de conservação do patrimônio público. A ideia da iniciativa, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), é proporcionar qualificação dos interessados de forma a torna-los aptos a atender às exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, durante o período de pandemia.

Assim, a partir da segunda quinzena de outubro, equipes do programa estarão na cidade trabalhando na reforma de 17 espaços. São parquinhos infantis, pistas de skate, bibliotecas, campos de futebol, Pontos de Encontro Comunitário (PECs), calçadas, jardins e paradas de ônibus que ganharão nova cara. “A pessoa que idealizou o Renova-DF está de parabéns”, elogia o administrador Marcus Cotrim. “Esses trabalhos de obras de reparos dos espaços públicos do Renova-DF é auxiliado pelos profissionais da Novacap, que aproveita o know-how dos polos do GDF Presente”, detalha o gestor.

*Com informações da Agência Brasília