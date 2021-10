Drag queen brasiliense Pikineia é vítima de ataque homofóbico

A artista contou, em vídeo, que estava tirando uma foto quando um homem surgiu e começou a fazer ataques com palavras ofensivas

Um grupo de amigos LGBTQIA+ de Brasília foi alvo de um ataque homofóbico enquanto tirava fotos, no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um homem passou e começou a ofendê-los: “sai da frente, viadinho”. O influenciador digital, Gabriel Nunes, 25 anos – que é homossexual – que estava nesse grupo de turistas, temendo que a sua amiga fosse agredida fisicamente partiu para cima do homem e lhe deu um “mata-leão”. Eles se atracaram até que Nunes o soltou. O caso aconteceu na segunda-feira (11) e parte da confusão foi registrada em vídeo.

As vítimas contaram que não encontraram policiais militares no local. E decidiram não prestar queixa na delegacia. O grupo de amigos estava numa excursão que saiu no dia 08 (segunda-feira) de Brasília com destino à Santa Catarina. A viagem fazia parte da comemoração da artista drag Pikineia. No penúltimo dia de viagem se deu o ataque homofóbico.

Pikineia estava tirando fotos da amiga trans Thamy quando um homem apareceu e disse: “De repente eu escuto uma voz dizendo bem assim: sai da frente viadinho, se não eu vou te dar um chute na bunda para você parar na lua”, disse a drag. “Eu me assustei e me afastei”. Um amigo ainda tentou conversar com o agressor. Pikineia pediu para ele não dar atenção para o agressor, que saiu andando e ofendendo outras pessoas que estavam no local.

Foi o momento em que ele passou por Nunes e disse: “sai da frente gordo viado”. O influenciador vi que o homem foi em direção à drag. “Falei para sair de lá, mas ele continuou e ficou xingando a agente. Fiquei com receio que ele pudesse agredir a Pikineia me aproximei dele”, disse. Os dois se atracaram e Nunes segurou o agressor e lhe deu um “mata-leão”. O homem pediu para que o soltasse. Ele caiu no chão e saiu correndo. Mesmo assim continuou ofendendo que estava na frente dele. “Ele saiu falando que iria chamar os amigos e voltar”, afirmou o influenciador.

Mexeu com um rapaz e tomou um soco na cara. Caiu no chão novamente e saiu correndo. Levantou e correu. Não foi visto mais. O grupo voltou para o hotel e desistiu de sair naquela noite. No dia seguinte voltaram para Brasília. “Foi horrível. Muito horrível. Nunca me envolvi em briga ou fui vítima de homofobia”, disse Nunes. “Mas o meu celular não para. Pessoas estão mandando mensagem, parabenizando pela minha atitude”.

Um vídeo mostra o momento da briga, em que a drag reage ao ataque. Veja:

Um outro vídeo registra o momento em que o homem começa a fazer os comentários ofensivos. Confira: