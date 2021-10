Biblioteca Salomão Malina oferece curso gratuito de japonês

Início das aulas está marcado para o dia 19 de outubro. Inscrições estão abertas; vagas limitadas

Sem qualquer custo, pessoas a partir de 14 anos de idade podem se inscrever no curso gratuito de japonês para iniciantes, a ser ministrado na Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS), em Brasília. O início das aulas presenciais está marcado para o dia 19 de outubro, das 15h às 15h50. As vagas são limitadas.

A nova turma marca a retomada do projeto de curso de idiomas da Biblioteca Salomão Malina, com apoio da FAP, iniciado em outubro de 2019 e que foi suspenso, em fevereiro de 2020, por causa da pandemia da covid-19. Agora, mesmo com parte da população vacinada, as aulas serão retomadas, e o local seguirá uma série de recomendações das autoridades sanitárias. São oferecidas 30 vagas.

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário na internet (Inserir este link https://forms.gleCQaZVbRchoRpd9mR6). Os interessados devem informar nome completo, e-mail, data de nascimento, número do registro geral (carteira de identidade), telefone, profissão e como soube do curso. As informações pessoais serão mantidas em sigilo.

Caso tenham dificuldade de acesso à internet, as pessoas também podem ir diretamente à biblioteca e solicitar sua inscrição. É necessária autorização de pais ou outros responsáveis, se o aluno tiver menos de 18 anos de idade.

As aulas serão ministradas, sempre às terças-feiras, das 15h às 15h50, pelo professor Ítalo Bernardes, graduado em língua e literatura japonesas pela Universidade de Brasília (UnB). Ele também cursa mestrado em Literatura e Práticas Sociais pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura da UnB.

Em 2019, a biblioteca registrou 62 alunos matriculados no curso de japonês; 49, no curso de inglês; e 42, na turma de espanhol. As aulas foram oferecidas gratuitamente para iniciantes.

A biblioteca não emite certificado do curso para os alunos, já que não é uma instituição de ensino. No entanto, poderá entregar declarações com informações do curso e quantidade de horas estudadas, conforme solicitação.

Curso de japonês para iniciantes

Inscrições abertas

Início das aulas: 19/10/2021

Horário: das 15 às 15h50

Onde: Biblioteca Salomão Malina

Endereço: SDS, Bloco P, ED. Venâncio III, Conic, loja 52, Brasília (DF). CEP: 70393-902

Telefone: 61 3323-6388

WhatsApp: 61 984015561