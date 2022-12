Autor de homicídio no DF é localizado na Bahia 

Segundo testemunhas, o autor foi visto correndo atrás da vítima com uma faca em punho e, em seguida, transportando o corpo em uma carretinha

Um homem suspeito de ter cometido o crime de homicídio na Vila Basevi em Sobradinho II, foi localizado e preso pela Polícia Civil no Estado da Bahia. O corpo da vítima teria sido transportado por ele e desovado nas imediações da Vila Basevi mas ainda não foi localizado.

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), após uma discussão por motivos fúteis entre o autor e a vítima, o agressor teria perseguido a vítima. Para se proteger a vítima acabou subindo em um telhado, se desequilibrou e caiu, momento em que foi golpeada com uma facada no peito pelo suspeito.

Segundo testemunhas, o autor do crime foi visto correndo atrás da vítima com a faca em punho. Em seguida, o homem foi visto usando uma carretinha puxada por uma bicicleta para transportar o corpo da vítima e ocultá-lo em um lugar ermo nas imediações da Vila Basevi.

“O local onde o crime ocorreu, foi periciado. Ali havia grande quantidade de sangue por toda a parte”, afirma o delegado chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho. Até o momento o corpo da vítima segue em local desconhecido. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) continua com as investigações para localizá-lo, uma vez que o suspeito se recusa a colaborar com a polícia.

Logo após cometer o crime, o criminoso fugiu e foi localizado e preso no Estado da Bahia com auxílio da polícia local. Após a prisão ele foi transferido de volta para o Distrito Federal. Diante da recusa em revelar o paradeiro do corpo por parte do autor, a PCDF solicita a ajuda da comunidade local para que, caso localizem o referido corpo, possam imediatamente comunicar o fato à polícia.

O criminoso irá responder por homicídio qualificado por motivo fútil e pela ocultação do cadáver, e poderá pegar 30 anos de reclusão ou mais.