Polícia promete revistar todo o público na Esplanada no dia da posse

Segurança estima presença de 300 mil pessoas na Esplanada no próximo dia 1º. Destes, apenas 30 mil poderão se aproximar da rampa

Forças de segurança do Distrito Federal se reuniram, na manhã desta quinta-feira (29), para uma entrevista coletiva a fim de detalhar o planejamento para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Esplanada dos Ministérios, no próximo dia 1º.

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, declarou que todo o público que for à Esplanada será revistado por policiais. “Haverá linhas de revista para que a pessoa possa ingressar na Esplanada dos Ministérios”, explicou. O acesso será controlado e se dará pela Avenida N1.

A Esplanada, inclusive, será fechada nesta sexta-feira (30) para que as forças de segurança façam uma varredura protocolar de segurança. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo com o objetivo de facilitar o trabalho das autoridades.

Outro ponto importante é o limite de público. Júlio Danilo explicou que, por questões de segurança, apenas 30 mil pessoas poderão se aproximar da rampa do Palácio do Planalto para acompanhar a subida do presidente Lula. Quem quiser estar presente, deverá chegar até 12h30. Depois, o acesso será encerrado. “As pessoas que queiram participar devem chegar mais cedo”, recomenda o secretário. “Caso leve algum alimento, leve em um recipiente que seja a facilitada a vistoria.”

O número de 30 mil pessoas representa cerca de 10% do público total, uma vez que as autoridades esperam, ao todo, 300 mil pessoas na Esplanada durante o dia todo.

Quem for de carro poderá estacionar no Setor de Autarquias, no Setor de Diversões e no Setor Bancário. “As avenidas por trás dos ministérios, N2 e S2, estarão fechadas”, declarou Danilo.

O secretário pediu ainda que o público evite o transporte de objetos que possam ser utilizados como arma, como mastro de bandeira, estilete, álcool etílico, laser, entre outros.

Por fim, Danilo tranquilizou a população. “Existe um planejamento muito bem feito para que a gente possa garantir a segurança não só das autoridades que participarão da cerimônia de posse, mas também das pessoas e do patrimônio público existente. Nós estamos atentos a toda movimentação da cidade e garantiremos segurança para que as pessoas possam comparecer.”

Todas as delegacias funcionando

O delegado-chefe da Polícia Civil (PCDF), Robson Cândido, declarou que todas as delegacias da capital estarão funcionando normalmente no dia da posse. Cândido declarou que 300 civis serão acionados para apoio do efetivo total.

O chefe da Polícia Militar (PMDF) reforçou que 100% dos militares também estarão trabalhando e que, desde já, a corporação está disponibilizando efetivo em áreas de interesse, como Setor Hoteleiro Sul e Norte, rodoviárias do Plano Piloto e Interestadual e Aeroporto Internacional de Brasília.