PMDF apreende carro usado em roubo no estacionamento do PO700

Polícia também prendeu um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu, na quarta-feira (28), um Fiat Palio de cor azul utilizado em diversos roubos na capital federal. Uma das ocorrências ganhou destaque por ter sido no estacionamento do PO700, prédio na Asa Norte que abriga a Secretaria de Saúde do DF e outros órgãos.

O caso no PO700 ocorreu no dia 6 de dezembro. Na ocasião, um homem abordou à mão armada uma motorista e tomou o carro dela. No entanto, ele não conseguiu manobrar e decidiu deixar o veículo no local e fugir. Na fuga, o autor deu disparos para o alto e entrou no Palio Azul apreendido pela PMDF ontem (28). Relembre:

O carro foi apreendido por volta de 18h30 desta quarta (28), na quadra 320 de Samambaia Sul.

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso. A PMDF não revelou, no entanto, se o homem é um dos envolvidos na tentativa de assalto no PO700.