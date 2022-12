Autor de feminicídio no Riacho Fundo é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu, Alexandre Ribeiro, autor do feminicídio contra Rozane Costa Ribeiro, 49 anos

Na manhã desta quarta-feira, 14, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu, Alexandre Ribeiro, autor do feminicídio contra Rozane Costa Ribeiro, 49 anos. O homem foi detido no bairro de Madureira, na capital carioca.

Alexandre e Rozane estavam noivos e ele a matou na madrugada de segunda-feira, 12, no Riacho Fundo, Distrito Federal.

A prisão preventiva do assassino foi deferida pela Vara do Júri do Riacho Fundo-DF e cumprida pela polícia civil do Rio após monitoramento realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O veículo da vítima, um VW Gol, foi localizado na contramão na via principal em Abadiânia, GO, pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Segundo Lúcio Valente, delegado da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), Alexandre será transferido para o DF quanto antes, onde ficará à disposição da Justiça.

Rozane foi morta a facadas dentro de casa e na presença do filho de 12 ano. Uma vizinha notou a movimentação e tentou socorrer a vítima chamando o Serviço Móvel de Urgência (Samu), por volta das 4h.

Como pedir ajuda

Polícia Civil Telefones: 197 (Opção 0) e 61 986-261-197 (WhatsApp) E-mail: [email protected] Site: pcdf.df.gov.br/servicos/delegacia-eletronica

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) Telefones: 61 3207-6172/6195 (Asa Sul) e 61 3207-7391/7408/7438 (Ceilândia)

Central de Atendimento à Mulher — 180

Disque Direitos Humanos — 100

Polícia Militar — 190

Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceams)

Ceam Ceilândia — 61 3371-0256 / 61 991-173-406

Ceam Estação 102 Sul do Metrô — 61 3224-0943 / 61 991-836-454

Ceam Planaltina — 61 3388-4656 / 61 992-026-37

Ceam Setor de Diversões Norte (SDN) — 61 3341-1840

Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavds) Endereços e telefones: mulher.df.gov.br/nafavds