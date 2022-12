Acidente entre carro e ônibus na Esplanada causa duas mortes

Um veículo de passeio teria cruzado o sinal vermelho em alta velocidade, atingiu um ônibus e bateu em um poste

Na manhã desta sexta-feira (14)por volta das 5h40, um acidente entre carro e ônibus levou ao fechamento de quatro das seis faixas do Eixo Monumental, próximo ao retorno que leva à L2 Norte. Um veículo de passeio teria cruzado o sinal vermelho em alta velocidade, atingiu um ônibus e bateu em um poste.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado, mas encontrou o condutor e o passageiro do veículo de passeio já sem sinais vitais. A identidade deles não foi divulgada. Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido.

A área em volta do local do acidente foi cercada por risco de queda do poste atingido pelo carro. O trânsito segue intenso na região, que está sob acompanhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Detran.