PCDF deflagra Operação Duas Faces

Nesta quarta-feira, 14, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos II/Corpatri, com apoio operacional Polícia Civil do Maranhão (PCMA), deflagrou a Operação Duas Faces.

A operação visou desarticular uma organização criminosa armada especializada no roubo de equipamentos eletrônicos de alto valor.

Segundo apurado, os investigados, para surpreender as vítimas, usavam diferentes disfarces durante os assaltos. O grupo realizava o estudo prévio do estabelecimento comercial e contava com um motorista para fuga.

Foram identificados quatro roubos, praticados em diversas unidades das Lojas as Americanas. Suspeita-se que o grupo tenha causado um prejuízo de mais de R$ 500 mil reais.

Conforme o Coordenador da Corpatri, Delegado André Leite, trata-se de uma organização criminosa formada por membros da mesma família. As mulheres eram responsáveis por realizar o papel de “olheiro”, enquanto os homens praticavam a subtração.

Seis pessoas foram presas e cumpridos doze mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, nas cidades de Ceilândia/DF, Cidade Ocidental/GO e São Luís/MA.

Alguns dos presos tinham mais de um mandado de prisão