Seriam infiltrados malvados?

De volta às redes sociais após um tempo de geladeira imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a deputada brasiliense Bia Kicis retuitou uma defesa meio esquisita de bolsonaristas sobre o badernaço da noite de segunda-feira em Brasília.

Segundo essa tese, foram “atos premeditados por infiltrados, pois a tática utilizada foi a mesma que os Black Blocs utilizaram no Rio de Janeiro”. Bia fez um comentário também esquisito: “Quem acredita que as tias do zap viraram terroristas e atearam fogo a carros e ônibus?”.

Punições para o badernaço

O senador Izalci Lucas pediu punições para quem conduziu o badernaço da noite da segunda-feira. “Defendo e apoio o direito de livre manifestação, porém, repudio qualquer ato de violência ou depredação em nossa cidade”, disse ele.

Para Izalci, quem pratica atos de vandalismo, independente de quem seja, precisa ser identificado e punido. Essa posição coincide com a do distrital Chico Vigilante, que definiu o acontecido não como manifestação e sim como terrorismo.

O que houve, diz Vigilante, “foi terrorismo, que é o ato de provocar terror nas pessoas, através do uso da violência física ou psicológica com o intuito de intimidar uma sociedade”.

Caso de Alzheimer

Já o deputado eleito Alberto Fraga reserva uma alfinetada irônica para a esquerda. Disse que os atos da noite desta segunda-feira o lembraram de projeto de lei antiterrorista que apresentou duas legislaturas atrás, na época dos quebra-quebra praticados por black blocs. O projeto definia esses atos como terrorismo.

“Ao pedir punição agora o PT age como se sofresse de um Alzheimer político, pois os petistas diziam que o projeto antiterrorismo era um absurdo”, conta. Fraga cita: eram eles que defendiam, nessa época, os black blocs.

“E agora, vendo os vídeos”, completa, “encontramos muita gente que chega carregando mochila e aparece com balaclava, exatamente como os black blocs do passado recente”.