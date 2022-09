Bibliotecas públicas do DF recebem oficinas gratuitas de escrita criativa, poesia sonora e lambe-lambe

O projeto Cada caminho é um poema, realizado pelo Coletivo Transverso, vai passar pelas regiões administrativas do Plano Piloto, Ceilândia e Guará

Entre os meses de setembro a dezembro, as bibliotecas públicas do Plano Piloto, Ceilândia e Guará vão receber oficinas gratuitas de escrita criativa, zine, poesia sonora e lambe-lambe.

Realizado pelo Coletivo Transverso, o projeto Cada caminho é um poema pretende abordar com jovens e adultos aspectos da arte urbana e utilizar a escrita para a libertação da criatividade no contexto sociopolítico atual.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do DF, o projeto prevê três oficinas em cada região administrativa. Ceilândia será a primeira a receber as aulas. Para se inscrever é necessário acessar o site do coletivo e preencher o formulário.

Ao final de cada ciclo de oficinas, será realizado um sarau com exposição dos zines, lambes e pílulas sonoras criadas pelos alunos. O evento será aberto para a participação da comunidade com microfone aberto, troca de livros, bate-papo, um artista convidado e intérpretes de libras.

Para Patrícia Del Rey, uma das idealizadoras do projeto, integrante do Coletivo Transverso, essa é uma oportunidade de aproximar os jovens da criação literária. “A nossa ideia é incentivar a criação poética em suportes variados, desmistificando a poesia e aproximando a mesma ao cotidiano dos participantes das oficinas. Trabalharemos as dramaturgias urbanas das cidades visitadas e ampliaremos a discussão sobre as urbes. Pra gente é um prazer oferecer oficinas gratuitas para toda comunidade e movimentar as bibliotecas públicas do DF. ”, ressalta.

Oficina Escrita Criativa e Zine

Os participantes serão estimulados a construir imagens, frases, tipografias, texturas através do inconsciente, de forma espontânea e íntima. A partir desse material levantado, serão utilizadas técnicas de diagramação e colagem para fazer um zine (revista, feita de forma artesanal, com tiragem reduzida).

Oficina de Poesia Sonora

A oficina tem como objetivo a criação de poesias sonoras a partir da criação textual, produção de roteiro e experimentações de sonoplastia. Ao final da oficina serão criadas pílulas poéticas que serão disponibilizadas ao público através de códigos QRs que levam ao acesso dos arquivos de áudio.

Oficina de Lambe-Lambe e Intervenção Poética

Produção de cartazes com os poemas criados pelos participantes,

abordando os temas discutidos na parte teórica, e uma colagem coletiva desses materiais. Será realizada uma intervenção urbana com a colagem dos cartazes na rua aos arredores das bibliotecas.

Coletivo Transverso

Formado em Brasília em janeiro de 2011, o Transverso vem estudando e misturando diversas linguagens artísticas como a literatura, as artes visuais, a fotografia, o vídeo-poema, a arte digital e a dramaturgia da urbes. O foco do Coletivo é despertar um olhar poético ao cotidiano dos passantes, retirá-los do olhar passivo e rotineiro, por meio da realização de intervenções artísticas no espaço público utilizando-se de técnicas como stencil, lambe-lambe, audiovisual e performance.

SERVIÇO

Cada Poema é um Caminho – Oficinas gratuitas do Coletivo Transverso

Inscrições abertas: https://bit.ly/3CUfm3c

Gratuito

Idade mínima: 15 anos

ETAPA CEILÂNDIA

Oficina de Escrita Criativa e Zine

20, 21 e 22/09 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Ceilândia – QNN13 Módulo B, ao lado da Estação Ceilândia Norte

Oficina de Poesia Sonora

27, 28 e 29/09 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Ceilândia – QNN13 Módulo B, ao lado da Estação Ceilândia Norte

Oficina de Lambe-lambe

4, 5 e 6/10 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Ceilândia – QNN13 Módulo B, ao lado da Estação Ceilândia Norte

Sarau Cada Caminho é um Poema

7/10 – Das 17 às 19h

Na Biblioteca Pública de Ceilândia – QNN13 Módulo B, ao lado da Estação Ceilândia Norte

Exposição e distribuição de Zines e Lambes, microfone aberto, troca de Livros, Bate-papo. Aberto a comunidade. Com intérprete de libras

ETAPA PLANO PILOTO

Oficina de Escrita Criativa e Zine

9, 10 e 11/11 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Brasília, EQS 312/313

Oficina de Poesia Sonora

16, 17 e 18/11 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Brasília, EQS 312/313

Oficina de Lambe-lambe

21, 23 e 25/ 11 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública de Brasília, EQS 312/313

Sarau Cada Caminho é um Poema

25/11 – Das 17 às 19h

Na Biblioteca Pública de Brasília, EQS 312/313

Exposição e Distribuição de Zines e Lambes, microfone aberto, troca de Livros, bate-papo, Poeta convidada: Cristiane Sobral. Com intérprete de libras.

ETAPA GUARÁ

Oficina de Escrita Criativa e Zine

29 e 30/11 e 1/12 Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública do Guará, QE 25 , Guará 2, próximo a Feira

Oficina de Poesia Sonora

5*, 6*, 7 e 8/12 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública do Guará, QE 25 , Guará 2, próximo a Feira

* Caso tenha jogo do Brasil na Copa, não haverá oficina neste dia

Oficina de Lambe-lambe

12*, 13*, 14*, 15/12 – Das 14 às 18h

Na Biblioteca Pública do Guará, QE 25 , Guará 2, próximo a Feira

* caso tenha jogo do Brasil na Copa, não haverá oficina neste dia

Veja a programação completa