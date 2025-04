Lazer para Todos reuniu quase 40 mil visitantes no Zoológico e Jardim Botânico nos últimos três domingos

A gratuidade aos domingos e feriados no Jardim Botânico de Brasília (JBB) e na Fundação Zoológico de Brasília têm feito sucesso entre a população. Desde o lançamento do programa, 39.969 pessoas passaram pelos espaços nos três últimos domingos. O aumento da procura pelos dois locais vem com o incentivo do Governo do Distrito Federal (GDF), promovido pelo Lazer para Todos, que isenta o pagamento da entrada, e do Vai de Graça, que oferece transporte público gratuito.

No dia 13 de abril, mais de oito mil visitantes escolheram o Zoo como destino de passeios – somado aos outros dois domingos de entrada franca, o público chegou a 30,4 mil. De acordo com o diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto, o espaço está preparado para a demanda e tem se adequado para atender cada vez melhor às necessidades da população.

“O programa é importante por ampliar a acessibilidade. Temos conseguido atingir todos os públicos, nós praticamente triplicamos o número de visitas. Além disso, temos as programações de enriquecimento e visitas guiadas, que têm feito sucesso com a comunidade, além de intensificarmos a vigilância e otimizarmos da bilheteira”, declarou.

O Zoo também incluiu as visitas guiadas na programação dos domingos. Com ponto de encontro na estátua da elefanta Nelly, próximo à entrada do Zoo, os passeios ocorrem sempre às 9h30 e às 14h30. A experiência conta com um tour acompanhado por profissionais do espaço que ensinam sobre educação ambiental e compartilham os bastidores do tratamento dos bichos.

Já o Jardim Botânico recebeu 2,7 mil pessoas no último domingo, o que resultou em aproximadamente 9,5 mil famílias frequentando o espaço desde que o programa foi lançado. “Temos conseguido cumprir o objetivo principal, que é trazer mais famílias para essa estação ecológica, onde trabalhamos com pilares importantes de preservação do Cerrado”, destacou o diretor-presidente, Allan Freire. O gestor afirmou, ainda, que a direção estuda a inclusão de educadores ambientais para qualificar a visita às trilhas ecológicas.

Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Histórico

O Lazer para Todos foi instituído em 27 de março pelo governador Ibaneis Rocha por meio do Decreto nº 47.009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O programa estabelece a entrada gratuita no Jardim Botânico e no Zoológico de Brasília aos domingos e feriados. O GDF poderá estender a gratuidade a outras datas. A execução fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília e do Zoológico de Brasília.

Atualmente, a entrada para o Jardim Botânico de Brasília (JBB) custa R$ 5 por pessoa. O local funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Já no Zoológico de Brasília, o ingresso varia entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). O local fica aberto de terça-feira a domingo e nos feriados, das 8h30 às 17h.

