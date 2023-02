Assaltante é preso após roubar casa no Guará

A vítima relatou que o assaltante saiu do interior da casa, colocou uma faca de mesa em seu pescoço e roubou alguns objetos

Nessa quinta-feira (23), um homem de 34 anos foi preso por roubar uma residência na QI 02 Guará I, por volta das 16h10.

A vítima relatou que ao chegar em casa, o assaltante saiu do interior do local, colocou uma faca de mesa em seu pescoço e roubou alguns objetos. Após o crime, o homem saiu correndo em direção ao mercado mais próximo.

Um porteiro, que trabalhava no Bloco “S” da quadra, viu o criminoso correndo, arremessando uma mochila no estacionamento do lugar e fugindo em direção ao Beco que liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Dentro da mochila foi encontrada uma arma de fogo do tipo garrucha, além de joias e um notebook.

O suspeito foi contido pelas equipes policiais nas proximidades de onde jogou o objeto e conduzido com os pertences das vítimas para a 1º DP.

O assaltante relatou ser interno do Centro de Progressão Penitenciaria.