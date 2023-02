Moto com 62 mil reais em débitos é apreendida

O condutor informou que comprou a moto em Santa Maria, em um leilão, mas não portava nenhum documento para comprovar a informação

Nessa quinta-feira (23), uma moto com sessenta e dois mil reais em débitos foi apreendida nas proximidades do Estádio Arena BRB, para o jogo Vasco X Trem Amapá. O veículo foi encontrado por volta das 17h50, com placa adulterada e chassi raspado.

O motociclista conduzia a moto sem capacete, o que resultou na abordagem. Foi verificado que a motocicleta tinha o valor de sessenta e dois mil reais em débitos, que os caracteres da placa da moto estavam sem pintura e o número do Chassi estava raspado.

O condutor informou que comprou a moto em Santa Maria, em um leilão, mas não portava nenhum documento para comprovar a informação.

A moto e o homem foram conduzidos a 5° Delegacia de Polícia.