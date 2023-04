Asfalto da DF-220 terá investimento de R$ 26 milhões

Além da produção de hortifrutigranjeiros e do turismo, a região é importante por ligar os eixos Norte e Oeste do país

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para início das obras de asfaltamento de um trecho da DF-220. No evento, o mandatário anunciou que o trecho entre o Lago Oeste e Sobradinho, na DF-001, também será pavimentada.

Com investimento de R$ 26,6 milhões e execução do DER-DF, a pavimentação da rodovia DF-220 vai beneficiar mais de 20 mil motoristas diariamente, além de produtores rurais da região considerada o cinturão agrícola do DF. O trecho a ser pavimentado fica entre a BR-080 e a Estrada Parque Contorno (DF-001).

“Temos que trazer o desenvolvimento para as áreas rurais, a melhoria de vida para as comunidades rurais, mas também pensando no meio ambiente, que tem que ser sustentável; a produção sustentável, as famílias com qualidade de vida. É exatamente nesse sentido que nós trabalhamos”, discursou o governador diante de uma comunidade emocionada com a obra, reivindicada há pelo menos 18 anos.

Além da produção de hortifrutigranjeiros e do turismo, a região é importante por ligar os eixos Norte e Oeste do país. Com a pavimentação, os motoristas vão poder evitar passar por pistas como a Epia e a Estrutural, conforme explica o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

“A DF-220 faz uma ligação importante do eixo Norte-Oeste e Oeste-Norte. Todo caminhão carregado que vem do Norte e quer ir para o Oeste, ir para Belém, tem que passar dentro de Brasília hoje. Com a pavimentação desses 16 km num total de R$ 26,6 milhões, os caminhões e veículos vão poder passar por fora, aqui, e atravessar para o Oeste; e, no sentido contrário, a mesma coisa, sem passar dentro de Brasília”, detalhou o gestor.

Até ser concluída, a obra tem previsão de gerar 150 empregos. Para que a paisagem do local mude do barro e da terra para o asfalto, passará por terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização horizontal e vertical.

Embora seja executada pelo DER, a obra será financiada pela Terracap, que investe em infraestrutura no DF a partir da venda de áreas públicas. “A partir desses convênios que a gente tem com outros órgãos, como é o caso do DER, nós levamos esse recurso que a Terracap tem com o lucro da comercialização de áreas públicas e aplica em infraestrutura. É o que o governador Ibaneis Rocha determina, e nós temos feito”, explicou o presidente da Terracap, Izidio Santos.

Moradora da região, a presidente da Associação Rural dos Moradores e Produtores do Núcleo Rural Morada dos Pássaros (Aspromad), Maria do Carmo, lembrou a luta pela pavimentação da DF-220 e comemorou o início dos serviços. “Desde 2005 nós pedimos essa obra. Agradeço em nome dos produtores rurais que descartaram seus produtos, dos motoristas que tiveram seus carros estragados, dos motoristas de caminhão que tiveram seus veículos tombados e dos moradores que sofreram com a insegurança. Agora temos um governo que faz e buscou solução”, elogiou.

Mais obras

No evento, o governador afirmou que o GDF vai construir a terceira faixa até Planaltina e pavimentar a DF-128, e também trabalhar junto ao governo federal para duplicar a BR-080. Ele também anunciou a ligação entre o Lago Oeste e Sobradinho pela DF-001.

“Vamos conseguir a licença e fazer a DF-001 ligando o Lago Oeste ao Complexo Viário Governador Roriz para que a gente tenha a integração total dessa região, colocando esse desentrave na vida das pessoas, fazendo com que a qualidade de vida melhore, os acessos melhorem, as rodovias melhorem e as pessoas tenham cada vez mais prazer de morar nas regiões onde elas estão”, finalizou.

