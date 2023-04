COP de Brazlândia ganha piscinas e campo sintético

Nas piscinas, o valor investido foi de R$ 204 mil para a impermeabilização com material de fibra de vidro

O Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Brazlândia recebeu, nesta sexta-feira (14), uma piscina olímpica e uma infantil e um campo sintético reformados pelas mãos do governador Ibaneis Rocha (MDB). O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) foi de R$ 362,6 mil e deve beneficiar cerca de três mil alunos do espaço.

Nas piscinas, o valor investido foi de R$ 204 mil para a impermeabilização com material de fibra de vidro. Já o campo sintético teve aporte de R$ 158,6 mil para a troca do gramado em uma área de 1,6 mil m².

Após conferir as reformas, o governador Ibaneis Rocha lembrou de outras entregas em Brazlândia. “Aqui no COP foi feita uma reforma muito grande, começou ainda na época da gestão da Celina [Leão] e da Giselle [Ferreira] à frente da Secretaria de Esporte. Está sendo entregue agora pelo nosso querido deputado Julio [Cesar Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer]. Aqui é uma cidade que trouxemos muitas obras. Já entregamos a Escola Técnica, uma UPA [unidade de pronto atendimento], a feira e a rodoviária reformadas, e temos muitas obras na cidade. Brazlândia está no coração de nós todos”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Já o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, destacou o fato de as piscinas estarem aquecidas e com novo revestimento. “É mais um COP que nós entregamos o campo revitalizado e o sistema de aquecimento das piscinas e um novo revestimento. É qualidade de vida para a comunidade de Brazlândia. Antes, sem o aquecimento da piscina, muitas pessoas deixavam de fazer aula por conta da água gelada. Agora, permite que os idosos e crianças utilizem melhor as piscinas”, explicou.

Ex-atleta profissional de futebol e cria de Brazlândia, Mario Zan Cardoso é professor de futebol do COP Brazlândia, onde são atendidos, em média, 80 alunos diariamente. Segundo ele, a reforma era necessária pelo desgaste do campo e beneficia a formação de atletas. “No meu tempo não tínhamos essa estrutura, o GDF está de parabéns pelas piscinas e pelo campo. É importante para a comunidade”, afirma.

Lazer e esporte gratuitos

Os Centros Olímpicos e Paralímpicos são abertos à comunidade e atendem alunos a partir de 4 anos de idade, beneficiários de programas sociais e pessoas com deficiência. As atividades são gratuitas.

No geral, são ofertadas vagas de natação, basquete, futebol, hidroginástica, atletismo, ginástica localizada e pilates, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No DF, há unidades espalhadas em 11 regiões administrativas. Além de Brazlândia, Ceilândia (Parque da Vaquejada e Setor O), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Planaltina contam com essa estrutura.

Aos interessados nas aulas, as inscrições podem ser feitas em dois endereços eletrônicos. Para pessoas com deficiência é neste link, enquanto ao público geral o cadastro é neste link ou presencialmente nas unidades.

As informações são da Agência Brasília