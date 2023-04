Autoridades se unem em prol do projeto “Policiamento Vizinhança”

O projeto intitulado “Policiamento Vizinhança” tem dentre os seus objetivos servir como um canal adicional ao número 190

A Administração Regional do Plano Piloto se reuniu com a Polícia Militar do DF (PMDF) e demais representantes dos setores de hotelaria, empresariais e de comércio, no 1º Batalhão da PMDF, a fim de apresentar o Projeto Vizinhança, que visa implementar política pública de segurança, para a proteção de escolas, comércios, igrejas, hotéis, emissoras de rádio e TV e hospitais.

A reunião deu luz às ações inovadoras que a população do DF vai receber, por meio do projeto intitulado “Policiamento Vizinhança”, que tem dentre os seus objetivos servir como um canal adicional ao número 190, para ofertar mais segurança à Região Administrativa do Plano Piloto.

A população poderá contar com um aplicativo, que funciona mediante registro de grupos cadastrados no 1º batalhão da PMDF, além disso estão previstas, a realização de patrulhamento ostensivo, realização de reuniões comunitárias, atuação em eventos, com o Vizinhança na Quadra, além de atuar no SOS Vítima, que atua colhendo informações de testemunhas e da própria vítima para minimizar quaisquer crimes.

“Sabemos que há infiltrados nas pessoas em situação de rua, que se aproveitam de situações para realizarem furtos e trazer insegurança à população de Brasília, o que a gente quer é atuar em conjunto com a Polícia Militar e tentar minimizar essas ações”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Além do Administrador, estiveram presentes o comandante Palhares, demais representantes da Polícia Militar, grupo Multiempresarial, Record TV e demais representantes dos setores de comércio e turismo do DF.

“Queremos trabalhar de maneira conjunta, para ofertar treinamento aos colaboradores, síndicos e porteiros, para compreender a efetividade do Projeto. Compreendemos a necessidade de atuar para que a insegurança seja minimizada no Distrito Federal”, disse o comandante Palhares.

Em caso de denúncia, ligue 190 – canal oficial de comunicação com a Polícia Militar do Distrito Federal.