Obra de pavimento da Avenida Principal do Paranoá começa

Após reformar as calçadas, estacionamentos e meio-fios, o Governo do Distrito Federal (GDF) irá realizar a pavimentação da Avenida Principal do Paranoá. Nessa fase, serão investidos cerca de R$ 4 milhões.

“As obras da Avenida Principal estão sendo retomadas rumo à fase de conclusão”, ressalta o administrador do Paranoá, Wellington Santana. “Será feita a revitalização do asfalto por trechos para evitar muitos transtornos”. Os serviços abrangem demolição do pavimento atual, terraplanagem e aplicação de um novo asfalto nas duas faixas de rolamento. A substituição será feita em 30,320 m², o que corresponde a aproximadamente 2,3 km. A obra conta ainda com sinalização viária em 2,658 m².

“Este projeto tem por objetivo promover a requalificação da Avenida Principal do Paranoá, importante via comercial da localidade”, descreve o assessor especial e executor do contrato da Secretaria de Obras, Vilmar Azevedo. A população será beneficiada, conforme já sinaliza o aposentado Edmilson Lopes Bezerra, 69, morador do Paranoá há 20 anos: “É uma via que tem alguns buracos, então é importante colocar asfalto novo”.

Etapas

Para a execução do serviço, parte do trânsito da Avenida Principal está sendo desviada. A primeira interrupção ocorre na altura da Quadra 13, Conjunto 5, no sentido interno da cidade. Os veículos que descem pela avenida serão encaminhados para o outro lado da via e depois entrarão novamente no sentido normal, no primeiro retorno.

A primeira etapa da obra foi concluída em dezembro do ano passado. Em uma extensão de 2,7 km, o ponto comercial ganhou melhorias nas calçadas, estacionamentos, drenagem e ciclovia.

Antes com desníveis nas calçadas, a Avenida Paranoá agora privilegia o pedestre e a mobilidade. Feitos de bloquetes, que são mais eficientes para a drenagem, os passeios têm 3 m de largura.

Entre as inovações previstas, há ainda os estacionamentos remodelados, as paradas de ônibus alinhadas à calçada com rampas e piso podotátil, a recuperação da ciclovia de 2,5 km que corta o canteiro central e o plantio de árvores.

As informações são da Agência Brasília