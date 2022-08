Artefato explosivo é encontrado em agência bancária em Samambaia

Os policiais militares se aproximaram e viram que havia duas emulsões explosivas (dinamite) no interior da mochila

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do policiamento orientado pela inteligência, visualizaram a agência do Banco Bradesco, na quadra 406 de Samambaia, com a porta danificada e uma mochila jogada ao chão.

Os policiais se aproximaram e viram que havia duas emulsões explosivas (dinamite) no interior da mochila. O local foi isolado sendo dado início à Operação Petardo.

Policiais militares do Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) recorreram a um robô para remover com segurança os artefatos explosivos.

Eles serão levados à sede do Bope onde serão detonados. O local está isolado para perícia.