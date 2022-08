Iate Clube recebe terceira etapa do CBI de Tênis

Esse torneio, que começou ontem, é um dos que mais pontua para o ranking nacional das categorias de 12, 14, 16 e 18 anos

Durante nove dias, o Iate Clube de Brasília será a casa da principal competição nacional do tênis infantojuvenil. De 10 a 19 de agosto, 304 atletas disputam a terceira etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes, realizado pela Confederação Brasileira de Tênis em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

O tradicional clube brasiliense, celeiro de talentos de vários esportes, vai receber os principais jogadores do Brasil nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos com duas fases: a G1+, com chave livre e a principal, e o GA, com os 32 principais atletas. O torneio é um dos que mais pontua para o ranking nacional das categorias citadas.

O CBI oferece passagens aéreas gratuitas aos atletas. O benefício é concedido a todos os tenistas do GA nas categorias 14, 16 e 18 anos, desde que estejam regularizados em suas federações estaduais, registrados na CBT e vinculados a clubes filiados e em dia com o CBC. Nas chaves G1+, que não têm limite de inscritos, o benefício é para até 32 atletas por categoria em cada naipe.

Ao todo, 27 atletas irão defender a bandeira do Iate durante o CBI. João Vieira, Mariana Soares, Caio Dourado, Frederico Cabral e Rafaela Guimarães estão entre as promessas que podem trazer medalhas para o Clube e, claro, para o Distrito Federal.

Em julho, João Vieira conquistou o título de campeão, na categoria simples, do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil, o Brasileirão. “Fiquei muito feliz com esse meu principal título nos 18 anos, principalmente porque foi o primeiro de 2022. Agora, estou me preparando para o CBI e tenho boas expectativas”.

“Será um dos maiores eventos do Clube neste ano, com um expressivo número de atletas e alto nível técnico. Certamente, teremos belas disputas, e o Iate vem bem representado com fortes candidatos em quase todas as categorias na busca por títulos”, comenta o Vice-Diretor de Tênis, Maurílio Santinello.

“É com imenso orgulho e satisfação que recebemos a 3ª etapa do CBI de Tênis. Agradecemos a confiança e a parceria tanto da CBT quanto do CBC em confiar ao Iate a missão de sediar um dos maiores eventos esportivos do tênis infantojuvenil do país”, finaliza o Comodoro Flávio Pimentel.