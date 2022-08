Em Águas Claras, morador ameaça porteiro de prédio onde mora; veja vídeo

O morador do prédio teria deixado seu carro mal estacionado na garagem, e o porteiro ligou para avisá-lo que estaria atrapalhando os vizinhos

Na noite de ontem (10), um porteiro de um prédio de Águas Claras, Região Administrativa do Distrito Federal, sofreu ameaças de um morador do local. Tudo aconteceu porque o funcionário teria ligado para o apartamento do homem para avisá-lo que o carro dele estaria mal estacionado, atrapalhando os outros moradores.

Alterado, o homem foi ao encontro do porteiro e começou a gritar. “O carro não estava torto. Se você ligar de novo para o meu apartamento, vou descer e te dar um tiro na cara”, ameaçou.

Os gritos e ameaças continuaram enquanto o funcionário do prédio gravava tudo. “Eu só estou fazendo o meu trabalho”, respondeu o porteiro. Segundo outra moradora do local, o boletim de ocorrência já foi realizado.

Veja o vídeo das ameaças: