Colisão de veículo em poste na rodovia BR 020

Nesta quinta-feira, 11, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão de veículo de passeio em poste, em viaduto na BR-020

Na manhã desta quinta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 02 viaturas e 08 militares, referente a uma colisão de veículo de passeio em poste, no viaduto da Granja do Torto — DF, na rodovia BR 020.

Ao chegarem no local, a equipe de socorro encontrou um Nissan/March de cor prata, ocupado apenas pelo condutor, senhor A.B.C.S., 26 anos, que após perder o controle da direção, colidiu com o poste de iluminação pública.

A vítima foi atendida por pelos socorristas, sendo transportado ao IHBDF, com desconforto na região do pescoço e apresentando escoriações na mão e no braço, estava consciente, orientado e estável.

Durante o atendimento, três faixas de rolamento foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar, que foi orientada à não se aproximar do veículo.