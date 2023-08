App gratuito promove experiência interativa e envolvente no museu do Catetinho

Resultado de concurso realizado pela ABDI em parceria com a BioTIC, app Catetinho que promove passeio sonoro e gamificado já está disponível

A startup Indulge Me, uma das cinco vencedoras do concurso desafio ASG DF, acaba de disponibilizar ao público o app Catetinho, que permite a realização de um passeio Gamificado no Museu do Catetinho, em uma experiência inovadora e interativa que promete revolucionar a forma como os visitantes exploram o coração histórico de Brasília. “A ABDI tem como uma de suas missões fomentar a adoção de práticas ASG (ambiental, social e de governança) pelo setor produtivo nacional. A parceria com o Biotic é um exemplo desse tipo de ação. E esse app, além de trabalhar a parte social desse tripé, é importante para a valorização do patrimônio histórico e cultural de Brasília”, destaca Rogério Dias, gerente da Unidade de Fomento às Estratégias ASG da ABDI.

Para Gustavo Dias, presidente da Biotic SA, realizadora do concurso em parceria com a ABDI, “a entrega de um aplicativo que fomente o conhecimento da história do Brasil na capital, e voltado para o ESG é uma poderosa ferramenta para promover a cultura da transparência e da responsabilidade de cada um, impulsionando as pessoas e as empresas rumo a um futuro mais sustentável e socialmente responsável e estimulando que mais startups invistam em tecnologias aliadas ao ESG.”. O concurso, com o tema “Soluções em Sustentabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Governança ASG para o Governo do Distrito Federal – GDF”, tem como objetivo fortalecer a cultura de ASG no ambiente governamental do Distrito Federal, integrada às metas estratégicas do governo, introduzindo novas tecnologias e modelos de negócios e contribuindo para o aperfeiçoamento, a efetividade, a eficácia e a eficiência da administração pública, direta e indireta do Distrito Federal.

O passeio gamificado promove uma exploração interativa, em que os visitantes têm a liberdade de explorar o Catetinho em seu próprio ritmo, descobrindo informações adicionais sobre cada local por meio do aplicativo. O game também apresenta uma série de enigmas e desafios divertidos, incentivando os visitantes a colocarem suas habilidades à prova enquanto aprendem sobre a história do Catetinho. A sonoridade também é explorada, com uma narração envolvente e cuidadosamente selecionada que cria uma atmosfera única, transportando os visitantes de volta ao período histórico. Além disso, marcadores de realidade aumentada dão vida a itens e personagens histórico, tornando a experiência ainda mais imersiva. E para estimular os que tem espírito competitivo, é possível competir com outros visitantes, e ganhar pontos ao completar os desafios.

Leo Braga, Ceo da Indulge Me explica que o Passeio Gamificado no Museu do Catetinho é uma experiência móvel única, através do smartphone, que combina tecnologia e história para oferecer uma visita envolvente e educativa. Através do aplicativo, os visitantes podem explorar o Catetinho de forma interativa, desvendando enigmas, participando de desafios e mergulhando em histórias fascinantes. “O passeio gamificado no Catetinho é uma oportunidade imperdível para toda a família se conectar com o passado e vivenciar momentos especiais em um cenário histórico e emocionante. Venha comemorar a herança cultural do Brasil, interagindo com a história e a memória de um dos locais mais emblemáticos de Brasília. A entrada é gratuita, então traga seus amigos e familiares para desfrutar de um dia memorável no Catetinho!”, disse Braga.

Disponibilidade e Informações:

O “Passeio Gamificado no Museu do Catetinho” está disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android na App Store e no Google Play. Os visitantes podem baixar o aplicativo antes de sua visita ou acessá-lo no local. O aplicativo funciona no modo offline.

Para mais informações sobre o Passeio Gamificado e o Museu do Catetinho, visite o site oficial do museu em https://www.df.gov.br/museu-do-catetinho-2/.

História

O Catetinho, o primeiro palácio construído durante a construção de Brasília e que abrigou o então presidente Juscelino Kubitschek, é um marco icônico da história brasileira. Agora, com o Passeio Gamificado, o museu se torna ainda mais cativante e emocionante para todas as idades.