CTJ Hall oferece espetáculo de canto lírico italiano nesta sexta (4)

Sextas Musicais, projeto da Casa Thomas Jefferson, também tem transmissão no YouTube

O melhor do canto lírico italiano, em espetáculo gratuito, e na voz da soprano Manuela Korossy é o que a Casa Thomas Jefferson oferece nesta sexta-feira (4), a partir das 20 horas, no CTJ Hall, na 706/906 Sul. A cantora estará acompanhada do pianista Deyvison Miranda e também contará com a participação especial do tenor Arthur Douglas.

No repertório, obras dos maiores compositores líricos da Itália, como Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Francesco Paolo Tosti e Pietro Mascagni, entre outros. O show também será transmitido pelo canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

O evento faz parte do projeto Sextas Musicais, que oferece semanalmente, de forma presencial, shows do melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

Serviço:

Sextas Musicais, com o melhor da música erudita italiana

Quando: sexta-feira, 4 de agosto às 20 horas

Quem: Soprano Manuela Korossy, pianista Deyvison Miranda e o tenor Arthur Douglas

Onde: CTJ HALL-Casa Thomas Jefferson – SEP-Sul 706/906

Quanto: gratuito e com transmissão também pelo youtube da Casa Thomas Jefferson