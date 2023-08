Fotografias tomam conta da capital em agosto

Museu Nacional recebe exposição coletiva; vários eventos marcam o mês

O Museu Nacional da República (MuN) recebe, a partir desta quinta-feira (3/8), a VIII Exposição Coletiva de fotografias com o tema “Reencontros e Suas Possibilidades”. A mostra reúne 80 fotos selecionadas entre mais de mil enviadas e faz parte do Festival Mês da Fotografia 2023, na sua décima edição, voltando ao modo presencial depois de dois anos realizado on-line, em razão da pandemia.

O acervo atual do MuN tem 1.409 obras de arte produzidas no Brasil a partir do século passado, com ênfase na arte contemporânea. Desse montante, 264 são fotografias, uma linguagem expressiva na coleção. A VIII Exposição Coletiva apresenta as imagens em quatro categorias: individual, ensaio, jovens fotógrafos e fotografia Inclusiva.

Além da coletiva, que pode ser visitada gratuitamente até 10 de setembro, o festival também trará mostras em outros locais – no Pavilhão mencionado acima, no Espaço Cultural Renato Russo e na Legião da Boa Vontade (LBV) –, oficinas e outras atividades formativas, conversas sobre temas convergentes e atividades musicais.

Arte e NFTs

Entre os destaques do festival está a palestra de Igor Valter sobre NFTs (tokens não fungíveis, em português) no Mercado da Arte (16/08). NFTs são símbolos (tradução de token) eletrônicos criados em uma plataforma para representar algum bem considerado único, como uma obra de arte, por exemplo.

Valter, engenheiro de computação e doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, embarcou na fotografia e em graduação em Teoria Crítica e História da Arte pela UnB, de olho nesse mercado promissor. “Os NFTs vieram para ficar, pois resolvem três questões do mercado de arte: autenticidade, procedência e direito de receber royalties nas vendas do token”, assevera.

“Mulheres Luz”

A editora, curadora e produtora cultural Mônica Maia vai falar sobre o projeto dela, Mulheres Luz, uma plataforma de pesquisa e publicação de conteúdos produzidos por fotógrafas e mulheres da imagem, lançado em 2021, em encontro voltado para mulheres cis, trans, travestis, não binárias.

Ela explica que a conversa “quer inspirar e gerar novas oportunidades de estruturas que rompam com preconceito e falta de representatividade das mulheres, garantindo os nossos espelhos na sociedade, vozes múltiplas e reparações, a partir de projetos continuados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Festival Mês da Fotografia 2023

Programação completa em www.festivalmesdafotografia.com.br