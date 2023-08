Museu da Memória Viva Candanga recebe a exposição “Wombverso”

Mostra busca enaltecer a energia feminina e a estética das artes de origem africana e ameríndias

Neste sábado (5), o Museu da Memória Viva Candanga receberá a exposição “Wombverso” que busca enaltecer a energia feminina e a estética das artes de origem africana e ameríndias. A expressão “Wombverso” é a união das palavras “womb”, que em inglês significa útero, e “universo”. O conceito abrange os campos físico, mental e espiritual no contexto da ancestralidade africana, especificamente nas tradições da saúde holística feminina, com ênfase na cura e no bem-estar por meio do ventre, matriz da criação da vida.

A exposição é dedicada a todos os amantes da arte e apreciadores do graffiti. O evento vai contar com uma impressionante coleção de obras fundamentadas nas culturas africanas, com dinâmicas que contemplam a maneira de ser e de viver, a alimentação, as vestimentas e a vida espiritual. O “Wombverso” reforça a importância da mulher no cenário artístico, destacando, principalmente, a mulher negra, segundo a criadora Tainã Fulô, artista visual desde 2009.

O trabalho artístico está organizado de forma a produzir experiências estéticas em um ambiente fértil de impressões e sensações, composto pela variedade de formas e pela intensidade dos contrastes.

Tainã, idealizadora da exposição, explica que a mostra é uma experiência íntima e pessoal, em que o ventre se torna o epicentro de poder e significado, não apenas para as mulheres, mas para toda a humanidade. “Por meio de minhas obras, apresento uma comunidade artística enriquecida por vida, natureza e saúde. Nesta mostra, convido todos os visitantes a explorarem as profundezas do universo feminino, onde o ventre é o berço da criação, símbolo de fertilidade e renovação. Cada traço, cor e forma retrata as vivências, emoções e histórias compartilhadas por todas as mulheres ao longo da jornada da vida”, afirma a artista.

Para estrear a exposição, haverá um coquetel neste sábado (5), a partir das 15h, no Museu de Memória Viva Candanga, com entrada franca.

Serviço

Exposição Wombverso

Data: de 5 agosto até 30 de setembro

Entrada Franca

Local: Museu da Memória Viva Candanga – Núcleo Bandeirante – Setor JK Lote D – Núcleo Bandeirante, Brasília – DF