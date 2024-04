Após irregularidades, GDF começa a desinstalar tendas da dengue

Após o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) determinar a interdição de sete das nove tendas de hidratação instaladas na capital federal, no início do ano, para atender pacientes infectados por dengue, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que todas as unidades que não atendem aos requisitos serão desinstaladas até o fim desta semana.

De acordo com o CRM-DF, em sete tendas de acolhimento para pacientes com dengue instaladas entre janeiro e fevereiro foram identificadas diversas irregularidades que comprometem o funcionamento das unidades de atendimento. Por conta das falhas apontadas, o CRM-DF decidiu pela interdição dos locais na Sessão Plenária Ordinária do Conselho no dia 18 de abril.

As tendas que foram interditadas são: do Sol Nascente, Santa Maria, Samambaia, Recanto das Emas, São Sebastião, Estrutural e Sobradinho. Dentre as irregularidades apontadas nas unidades que serão desinstaladas pela SES-DF, estão: falta de privacidade nos atendimentos no qual comprometem o sigilo médico, classificação de risco inadequada, falta de material para suporte para atendimento de emergência nos casos graves, além da falta de insumos, infraestrutura e fluxos inadequados.

A presidente do CRM-DF, Livia Ribeiro, destacou: “Os principais problemas encontrados nas tendas foram: ausência ou insuficiência de material para o atendimento de intercorrências graves, especialmente carrinho de emergência e cardioversor, ausência e inadequação para higienização das mãos, dificuldade no transporte de pacientes com agravamento para outras localidades de suporte, incluindo internação, enfermaria e UTI”.

“Foram identificados também ausência de insumos e medicações, o paciente muitas vezes era atendido e precisava ser encaminhado novamente para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para receber os medicamentos. Uma outra coisa que chama bastante atenção é que essas tendas não tem RH próprio, então quem estava trabalhando nessas antigas tendas eram os profissionais lotados na atenção primária que foram deslocados das UBS para esses atendimento, promovendo desassistência às outras condições de saúde do DF”, completou Livia.

Segundo o CRM-DF, as irregularidades nas sete tendas foram identificadas ainda em fevereiro, depois de fiscalizações iniciais do Departamento de Fiscalização (DEFIS). Na época, o Conselho encaminhou ofício à SES-DF concedendo um prazo de nove dias para que fossem corrigidas as principais falhas identificadas nas tendas. Após o período, foram feitas novas vistorias na qual constatou a permanência das falhas.

Em março, o CRM-DF emitiu “Termos de Notificação à SES-DF, com indicativo de Interdição Ética Total das chamadas ‘Tendas de dengue’ instaladas no DF”, no qual foi dado um novo prazo, de cinco dias úteis, para a pasta apresentar respostas efetivas, mas o retorno da Secretaria não foi satisfatório e suficiente para sanar as irregularidades apontadas. Dessa forma, na semana passada, o Conselho decidiu pela interdição oficial das sete tendas. Em relação às novas tendas que estão em processo de instalação no DF, o CRM-DF informou que ainda foram vistoriadas.

Em nota, a SES-DF ressaltou que as sete tendas serão desmobilizadas até o fim da semana: “A instalação das primeiras tendas de acolhimento à população foi fundamental para ampliar o acesso aos serviços de saúde, em especial dos pacientes com sintomas de dengue. Vale salientar que estas tendas cumpriram o papel de prestar atenção imediata a milhares de brasilienses, porém, com foco naqueles com sintomas leves da doença, de forma a evitar o agravamento”.

A pasta destacou ainda que está comprometida em garantir atendimento de qualidade para a população do DF, por isso, iniciou em abril a instalação de novas tendas com estrutura ampliada e maior capacidade de atendimento. “No caso das novas unidades montadas no Guará, Gama e Paranoá, o horário de funcionamento é de 24 horas. Também já estão em operação outras duas tendas, em Ceilândia e Planaltina, com atendimento das 7h às 19h, diariamente”, citou a nota.

“Estão contratadas, ainda, tendas para Varjão, Samambaia, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Plano Piloto. Todas estas novas tendas estarão instaladas até o fim de abril. Enquanto isso, seguindo o cronograma previamente estabelecido, estão em fase de desativação as tendas instaladas em janeiro. De acordo com pactuação realizada em reunião feita entre a Secretaria de Saúde e o Conselho Regional de Medicina, as tendas que não atenderam aos requisitos começaram a ser desmobilizadas nesta segunda-feira (22)”, completou a nota.

Serviço:

Tendas interditadas

Sol Nascente

Santa Maria

Samambaia

Recanto das Emas

São Sebastião

Estrutural

Sobradinho

Tendas com funcionamento 24h

Guará

Endereço: Em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guará

Gama

Endereço: Estacionamento do HRG - Hospital Regional do Gama

Paranoá

Endereço: Estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL)

Tendas com funcionamento de 7h às 19h

Ceilândia

Endereço: Estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia

Planaltina

Endereço: Estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl)

Novas tendas previstas

Varjão

Endereço: Atrás da UBS 1

Samambaia

Endereço: Estacionamento da UBS 7

Águas Claras

Endereço: Estacionamento da UBS 1 do Areal, em Águas Claras

Taguatinga

Endereço: Estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

Vicente Pires

Endereço: Estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Plano Piloto