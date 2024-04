Crematório do DF está liberado para começar a funcionar

Ocupando um espaço de 289 m², o crematório do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, já pode funcionar. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) recebeu, do Instituto Brasília Ambiental, a licença que faltava para colocar o empreendimento em ação. “Esta é uma entrega importante da Sejus à população do DF porque, além de ser o primeiro crematório, oferece uma nova estrutura de excelência às famílias enlutadas, que não vão mais precisar buscar o serviço no Entorno, pois agora há uma alternativa aos seis cemitérios existentes”, avalia a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Ao JBr, a Sejus informou que a Concessionária Campo da Esperança aguarda, nos próximos dias, a publicação dos termos de funcionamento no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) para, então, definir o dia do início da operação. A partir daí a concessionária tem 20 dias para iniciar os trabalhos. “Considerando o crescimento da cidade, esse empreendimento é uma alternativa viável e segura em relação à destinação de novas áreas para cemitérios”, afirma a superintendente de Licenciamento Ambiental do Brasília Ambiental, Nathália Almeida. “O monitoramento das emissões é de fundamental importância e este é o trabalho do Brasília Ambiental a partir deste momento”, acrescentou.

Ocupando um espaço de 289 m², o espaço já está pronto e conta com câmara fria para armazenar até seis urnas funerárias, câmara-ardente, depósito de resíduos para descarte de materiais como luvas e aventais dos funcionários, entre outros itens, sanitário com acessibilidade e uma sala de despedida com capacidade para 40 pessoas.

Segundo a superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental, Nathália Almeida, o processo até a liberação do crematório iniciou-se há alguns anos. “A licença de instalação foi concedida em 2019. Depois de concluída a instalação, em 2023, o crematório de Brasília recebeu uma autorização ambiental para realização de testes e ajustes operacionais”, conta.

Atualmente, o DF realiza uma média de 1.046 sepultamentos por mês e a Secretaria de Justiça é responsável por regular e fiscalizar os serviços cemiteriais e funerários. Segundo a Sejus, quando entrar em funcionamento, o crematório terá a capacidade para até sete cremações diárias. O agendamento poderá ser feito pelo Call Center, por meio do número 3245-7841, ou presencialmente na administração do cemitério Campo da Esperança, unidade Asa Sul. Antes da cremação a família poderá optar pelo velório em uma das capelas da unidade.

Como a licença foi concedida?

A assessora da superintendência de Licenciamento, Lourdes de Morais, explica que a atividade de cremação é legislada pela Resolução Conama nº 316/2002. Para uma avaliação das emissões de poluentes e das condições de operação, a equipe técnica do Brasília Ambiental acompanhou a cremação de um porco grande, na qual ocorreu também a avaliação das emissões por meio de uma auditoria externa por profissional habilitado.

Os resultados do acompanhamento do teste de queima, com emissões todas em conformidade, foram avaliados em Parecer Técnico que permitiu a emissão da licença de operação com condicionantes de qualidade ambiental para garantir que a operação segura.

A superintendente de Licenciamento, Nathália Almeida, esclarece ainda que o Brasília Ambiental continua acompanhando a operação do empreendimento e o cumprimento das condicionantes estabelecidas, entre elas, está a realização frequente de avaliações externas de emissões, além de o estabelecimento do monitoramento contínuo das emissões atmosféricas.

Trata-se de um crematório pequeno, com apenas um forno que opera com temperatura acima de 800ºC e com metodologia de queima em duas câmaras para garantir a destruição dos gases nocivos antes de sua saída pela chaminé. Apresentando-se como uma alternativa ambientalmente segura para a destinação de corpos.

Projeto original

O desenho arquitetônico do crematório acompanha o mesmo princípio da concepção que o urbanista Lúcio Costa adotou para o desenho do cemitério, formado por uma espiral definida a partir do octógono. Há, desta forma, a entrada de luz em todas as fachadas, por meio das aberturas e janelas.

Conforme salienta a recepcionista Karen Lorrane Moreira, o crematório é a resposta a uma demanda dos residentes da capital. “Meus avós queriam ser cremados. Quando faleceram, mesmo com a dor que sentíamos, ainda tivemos que resolver toda a questão de traslado para o Entorno porque não havia crematórios no DF. Além de cumprir o desejo deles, a cremação é menos prejudicial ao meio ambiente do que o enterro em caixão, portanto, mais ecologicamente correta”, afirma.

Confira a tabela de preços

∘ Serviços de cremação – R$ 6 mil

∘ Cremação de restos mortais e/ou membros humanos, inclusive os provenientes de exumação – R$ 1.206,16

∘ Adicional de urgência para entrega das cinzas em até 24 horas – R$ 967,50