PMDF abre inscrições para 4ª oficina contra ataques em ambiente escolar

A Assessoria Especial de Cultura da Paz da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em parceria com o Batalhão de Policiamento Escolar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Batalhão de Operações Especiais, irá promover a 4ª Oficina sobre Evento com Agressor Ativo em Ambiente Escolar, com o objetivo de formar profissionais contra ataques em ambiente escolar.

A quarta edição do curso ocorrerá no Gama, nesta quinta-feira (25), em dois turnos. Cada um deles poderá receber até 400 participantes e as vagas são limitadas. Podem se inscrever escolas públicas e privadas por este link.

– Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

– Local: Uniceplac – SIGA Área Especial, Lote 2/3, Setor Leste Industrial, CEP: 72445-020, Gama/DF

– Horários: 9h às 12h / 14h às 17h

– Vagas: 400 por turno

Cerca de 1.200 profissionais da Educação, entre gestores, monitores e professores, já passaram pela oficina de formação. O objetivo é orientar quanto aos ataques ativos em ambientes escolares. Durante a oficina, os profissionais da segurança pública apresentam os possíveis cenários que podem surgir na comunidade escolar, e orientam quais procedimentos e protocolos devem ser adotados frente às ocorrências envolvendo agressores ativos.

Assessoria de paz

A implementação de medidas preventivas contra ataques em escolas desempenha um papel crucial na construção de um ambiente seguro. Estratégias como a criação de programas de conscientização sobre saúde mental e a promoção de um ambiente inclusivo podem ajudar a prevenir potenciais ameaças.

A colaboração estreita entre educação e segurança é essencial para criar uma rede de apoio que promova a segurança emocional e física, cultivando um ambiente onde todos se sintam respeitados e protegidos. Nesse contexto, foi criada a Assessoria Especial de Cultura da Paz (AECP), vinculada à Subsecretaria de Educação Básica (Subeb) para articular e contribuir na promoção da cultura de paz nas escolas.

Assessoria Especial de Cultura da Paz (AECP)

– Email: [email protected]

– Telefone: 3318-2994

As informações são da Agência Brasília