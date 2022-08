Após combater incêndio, equipe do Corpo de Bombeiros recebe saudação inusitada

Na tarde de domingo, 31, o CBMDF, atendeu a uma ocorrência de combate a um incêndio em vegetação na área do Incra 8

Na tarde de domingo, 31, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência, com o emprego de 2 (duas) viaturas e 11(onze) militares, de combate a um incêndio em vegetação na área do Incra 8, próximo ao Restaurante Rural.

No local um incêndio de proporção considerável, com grande produção de fumaça em área de cerrado, ameaçava também residencias.

Após o pedido de socorro, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) deslocou simultaneamente os Grupamentos de Bombeiro Militar de Brazlândia (7ºGBM) e do Setor Industrial de Ceilândia (41ºGBM), para proteger e salvaguardar não só as residências, mas também a fauna que habita esse tão importante Bioma.

Ao chegarem no local, as equipes iniciaram o combate rapidamente, utilizando sopradores, abafadores e bombas costais, além de um caminhão tipo Off Road, específico para esse fim um Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), com capacidade de 4 mil litros de água que possui aspersores frontais e mangotinhos eficientes, outro recurso empregado foi um Auto Bomba Tanque (ABT).

Fatores como a vegetação desidratada e baixa humidade do ar, facilitam a propagação das chamas, dessa forma a união desses recursos e o empenho dos militares foi decisivo na ação, diminuindo o tempo de combate e consequentemente os danos.

Toda a operação de combate ao incêndio, rescaldo e proteção da área atingida durou cerca de uma hora e quarenta minutos, pontos ainda quentes como troncos de árvores foram resfriados.

Em um momento de descanso e hidratação das equipes, um Tucano (Ramphastidae) que se abrigava em uma árvore próximo a uma das viaturas, pousou sobre esta, e ficou bem “à vontade”, observando tudo que acontecia ao seu redor, como se fosse um “agradecimento”.