Mulher morre em acidente entre carro e moto na BR-060

A vítima fatal do acidente era a passageira da moto. A equipe de socorro tentou reanimá-la por 40 minutos, sem sucesso

Outro acidente entre carro e moto marcou esse começo de sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou atender uma ocorrência por volta das 6h10 na BR-060, próximo à Fazendinha, após um acidente automobilístico envolvendo carro e moto.

Ao chegarem no local, as equipes de socorro encontraram três pessoas na cena do acidente. O senhor B.V.C., de 31 anos, era o condutor da moto, e foi atendido e levado ao hospital. Outro homem, S.C.F., de 37 anos, era o motorista do carro e, como não apresentou ferimentos, foi atendido apenas no local.

Mas na moto, além do condutor, estava também uma passageira, a L.S.A., de 33 anos. Os socorristas tentaram realizar uma Reanimação Cardiopulmonar por 40 minutos, sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada, e o local ficou aos cuidados da PMDF e do DER.