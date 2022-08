Acidente entre carro e motos deixa vítima na Hélio Prates

A vítima fatal foi uma mulher, que morreu no local. Os outros dois envolvidos no acidente receberam atendimento

Na noite desta sexta-feira (5), por volta de 0h47, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de acidente na Avenida Hélio Prates, perto da UPA de Ceilândia. Foram empregadas três viaturas e 13 militares para atendimento.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram um carro e duas motos. O condutor do carro estava desorientado, mas sem lesão aparente. Por isso, foi atendido no local, sem precisar ser transportado ao hospital. O piloto de uma das motos envolvidas no acidente foi atendido e transportado ao hospital pelo SAMU.

A mulher que pilotava a outra moto envolvida no acidente foi encontrada já morta no local. A via foi interditada para a realização dos trâmites, mas a dinâmica da ocorrência ainda não foi divulgada. A cena ficou aos cuidados da PMDF e do Detran.