Operação da PCDF apreende 12 homens em Ceilândia

Dentre as apreensões havia porte de drogas, tráfico de substâncias entorpecentes, receptação dolosa e porte de arma branca.

Por Tereza Neuberger

re[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu 12 homens, nesta quinta-feira (04), durante operação de combate ao tráfico de drogas na região de Ceilândia e do Sol Nascente. Nos últimos dez dias policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) apreenderam 42 pessoas em conflito com a lei em outras fases da mesma operação.

Em sua 7ª fase, a Operação Narcóticos (nome dado em alusão às substâncias que agem sobre o sistema nervoso central e pode modificar o estado de consciência podendo causar dependência e danos físicos ou psíquicos) obteve como resultado doze apreensões das quais nove foram por porte de drogas, uma por tráfico de substâncias entorpecentes, uma por receptação dolosa e uma por porte de arma branca.

Em fase anterior da Operação Narcóticos, no dia 29 de julho, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou e prendeu em flagrante um homem que comercializava cocaína de alto grau de pureza na região de Ceilândia.

Após intensa investigação com duração de 10 horas, policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) conseguiram chegar até J.O.S quando comercializava cocaína na quadra QNO Conjunto 16. “Com o autuado, foi apreendido quantidade considerável de cocaína avaliada em mais de R$ 40.000,00 “, afirma o delegado chefe da 19ª DP, Vander Braga.