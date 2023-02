Ambulantes podem fazer credenciamento para o Rebanhão 2023

No requerimento, os ambulantes devem apresentar original e cópia de documento pessoal, com foto e comprovante de residência.

A Secretaria Executiva das Cidades disponibiliza concessão para trabalhar como ambulantes no Rebanhão 2023 para credenciamento nesta quinta (9) e sexta-feira (10). O local para o requerimento da licença de ambulante é no prédio do Instituto Brasília Ambiental, na SEPN Quadra 511, Bloco C, Edifício Bittar, Asa Norte, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

No requerimento, os ambulantes devem apresentar original e cópia de documento pessoal, com foto e comprovante de residência.

O evento será realizado na Arena BRB Nilson Nelson, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, e serão disponibilizadas 55 licenças, sendo 25 para barracas e 30 para circulantes. A área pública destinada é de 9 m2 para ocupação de cada barraca de 3m x 3m e de 4 m2 para vendedor circulante.

Caso haja maior número de interessados do que de vagas disponíveis, haverá sorteio às 10h do dia 13 de fevereiro, na sala da Secretaria Executiva das Cidades, localizada no 9º andar do Anexo do Buriti. A divulgação dos contemplados será no dia 13, no site da Secretaria de Governo.

A entrega das autorizações eventuais ocorrerá nos dias 16 e 17, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no prédio do Instituto Brasília Ambiental, na 511 Norte.

Os ambulantes que requererem licença para este evento não poderão se inscrever para o Carnaval 2023, que ocorrerá de 16 a 21 de fevereiro.

As informações são da Agência Brasília