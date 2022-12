Agente do DER é transportado ao hospital após ser atropelado por ônibus na BR 060

Na manhã dessa quinta, 22, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um atropelamento por ônibus na BR-060, próximo à fábrica da Coca-Cola

Na manhã dessa quinta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 02 viaturas e 08 militares, referente a um atropelamento por ônibus na BR-060, próximo à fábrica da Coca-Cola.

Ao chegarem no local, as equipes de socorro encontraram um agente do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, o senhor F. M. N, de 36 anos, no solo, após ser atropelado pelo ônibus da empresa URBI.

A vítima estava consciente e orientada, apresentando fratura no braço esquerdo, com intensa hemorragia, ferimento na boca e TCE leve, foi estabilizado e transportado para o IHBB.

O condutor do ônibus, o senhor L. A. V, de 29 anos, não se feriu no acidente.