Aproveite a semana do Natal para se vacinar

Até a véspera de natal, a Secretaria de Saúde estará em pontos estratégicos vacinando a população brasiliense e ampliando a cobertura vacinal.

Nesta quinta (22), mais uma ação vai levar vacinas contra influenza e covid em frente ao shopping Conjunto Nacional. Além dos imunizantes, terá ainda testagem para HIV, hepatites, sífilis, covid e glicemia. O evento será das 8 às 17 horas.

No dia 24 de dezembro, a vacinação vai ser na Torre de TV pela manhã, das 8h às 12h.

A estratégia faz parte de ações extramuros da secretaria de levar as doses a locais movimentados para garantir o acesso a imunizantes. As ações do Natal com Saúde tiveram início no domingo (18), no Parque da Cidade e no Terraço Shopping.

No Terraço, a vacinação segue até esta quinta-feira (22), das 9h às 17h. Até o momento, foram aplicadas 391 doses pelo Natal com Saúde, sendo 210 no shopping e 181 no Parque da Cidade.

As informações são da Agência Brasília