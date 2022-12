Separador vai melhorar qualidade da água captada pelo Túnel de Taguatinga

O novo dispositivo retém óleo, graxa e resíduos de pneu presentes na chuva escoada pelo sistema de drenagem

A preocupação com o meio ambiente faz parte da rotina do Túnel de Taguatinga. Por isso, o sistema de drenagem do complexo viário terá um separador instalado na parte final da rede. A estrutura tem o importante papel de melhorar a qualidade da água captada na passagem antes que ela chegue ao seu destino final, o Córrego do Cortado.

O separador nada mais é do que um reservatório com barreiras superiores que seguram os resíduos que boiam na água. Engenheiro florestal do Túnel de Taguatinga, Nelson Amaral explica que a chuva escoada pela rede de drenagem da construção trará consigo o óleo liberado na pista pelos veículos.

“As águas pluviais também costumam carregar graxa e resíduos de pneu que ficam no pavimento”, explica Nelson. “Daí a importância de haver um sistema de separação que evite lançar esses efluentes na natureza. Postos de gasolina e oficinas mecânicas também costumam ter um.”

Além do separador, o sistema de escoamento do Túnel de Taguatinga contará também com dois dissipadores, um na entrada da bacia de retenção e outro na saída. O dispositivo ajuda a reduzir a força da água captada pela rede, impedindo que a alta pressão provoque erosão no solo.

A bacia do Túnel de Taguatinga ficará a 500 metros da passagem, em um terreno que ladeia o Córrego do Cortado. O tanque terá 2,5 metros de profundidade, com volume total de 4.600 m³. A entrada da água será feita por manilhas de concreto com 1,2 metro de diâmetro. Na saída, tubulações de menor calibre desaguam no Cortado.

Com informações da Agência Brasil