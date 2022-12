Circuito de rua: Brasília recebe a Corrida da Virada, que acontece dia 31 de dezembro. As inscrições estão abertas!

As corridas de rua estão conquistando os brasilienses por inúmeros motivos, dentre eles, a preservação da saúde física e mental

As corridas de rua estão conquistando os brasilienses por inúmeros motivos, dentre eles, a preservação da saúde física e mental. Além disso, é uma modalidade acessível e inclusiva, onde pessoas de diferentes idades e classes sociais procuram uma melhor qualidade de vida, tendo um dia de descontração entre amigos e familiares.

E a capital federal por ser uma cidade planejada, repleta de verde, com grandes espaços e largas avenidas, se torna ideal para a prática de atividades físicas ao ar livre como o esporte. Levando em conta as características da cidade e a importância de promover ações esportivas para toda a população, a Associação Luta Pela Vida, anuncia o “Circuito de Rua – Corrida da Virada”, que acontecerá no sábado, 31 de dezembro.

“Entendemos que a realização de eventos como o Circuito de Rua – Corrida da Virada são tão importantes para a saúde física quanto mental, principalmente para localidades como o Distrito Federal, que pelo seu potencial esportivo, tem se tornado ponto de referência na prática de corridas de rua, recebendo visitantes de diferentes estados, se destacando como um evento tanto para atletas profissionais quanto para amantes de corrida”, afirma Romulo Sulz Gonçalves Júnior, presidente da Associação Luta Pela Vida.

O ponto de largada e chegada do “Circuito de Rua – Corrida da Virada” será em frente ao Shopping Popular, localizado no Parque Ferroviário do DF, com início às 07h. O evento contará com duas opções de percursos, uma de 5 km e outra de 10 km, para cerca de mil corredores, sendo 100 vagas reservadas a idosos e PCD’s (andantes). Para participar é preciso ter a idade mínima de 14 anos para correr no trajeto menor e de 16, para o maior.

As inscrições estão abertas pelo site Link até 28 de dezembro às 23h59, ou até esgotarem as vagas. O valor é de R$ 60 e meia-entrada no valor de R$ 30 aos idosos e PCD’s (andantes). Serão distribuídos kits de corridas, que contarão com ecobag, viseira, camiseta regata e kit lanche. É necessário apresentar a confirmação de inscrição ou documento de identidade para a retirada do kit. Aos menores de 18 anos, a retirada é feita mediante autorização dos responsáveis.

A estrutura da corrida contará ainda com local para informações, guarda-volumes, banheiros químicos, pontos de hidratação, pódio e equipe médica.

Programação do evento para todas as corridas

6h30 – Abertura do Lounge;

6h45 – Início do aquecimento/alongamento;

7h – Abertura do local de largada da prova;

7h– Largada da prova (10km)

7h – Largada da prova (5km);

9h30 – Início da cerimônia de premiação.

Premiação

Os cinco primeiros colocados na modalidade 5 km e 10 km, masculino e feminino, receberão um troféu, totalizando 20 vencedores. Na modalidade de 10 km, masculino e feminino, os cinco primeiros colocados serão contemplados com dinheiro. Confira os valores:

1º lugar – R$ 1.200

2º lugar – R$ 1.000

3º lugar – R$ 800

4º lugar – R$ 600

5º lugar – R$ 400

Serviço:

Circuito de Rua – Corrida da Virada

Quando: 31 de dezembro de 2022

Onde: Shopping Popular, Parque Ferroviário de Brasília s/n Pq. Ferroviário, DF, 70631-970

Horário: A partir das 06h30 da manhã

Inscrição: https://www.centraldacorrida.com.br/corrida-da-virada-2022

Telefone: (61) 981699751

Instagram: @associacao_luta_pela_vida / @centraldacorridabsb