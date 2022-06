Convocados mais 32 aprovados em concurso público bancário

Nos últimos três anos, por meio dos concursos do BRB, já foram convocados 154 analistas de TI, além de 16 advogados

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (29), a convocação de mais 32 aprovados em concursos públicos realizados em 2019 e em 2021. São 30 analistas de TI, do concurso de 2019, e dois advogados, do de 2021. Nos últimos três anos, já foram convocados 154 analistas de TI, além de 16 advogados (para uma vaga inicialmente ofertada). Acesse aqui a convocação.

A carga horária de trabalho para o cargo de analista de TI é de 30 horas semanais, e o salário é de R$ 9.035,18. Já para advogado, a carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 22.946,41.

Desde 2019 alinhado ao seu planejamento estratégico de expansão nacional e de crescimento da linha de negócios, o BRB já promoveu quatro concursos públicos. Já foi anunciada uma nova seleção, para a qual o edital será publicado em 7 de julho, com 150 vagas para escriturário (nível médio e porta de entrada da carreira bancária) e outras 150 para formação de cadastro-reserva. As provas estão previstas para 6 de novembro deste ano em todas as capitais do país.

“O BRB cresceu em tamanho e em importância”, ressalta o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “A convocação de novas pessoas para o nosso time se insere na estratégia de expansão e de melhoria de atendimento aos nossos clientes, fazendo com que o BRB seja o banco de primeiro atendimento na vida deles.”

Os convocados serão submetidos aos exames previstos em edital e deverão apresentar a documentação solicitada no prazo estipulado. Após finalizadas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, passarão por processo de integração.

