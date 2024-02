Agências do trabalhador oferecem 67 vagas para jovem aprendiz nesta quinta

No total, as unidades de atendimento ao trabalhador abrem as portas com 312 vagas de emprego

Se você tem entre 16 e 18 anos de idade e quer trabalhar como jovem aprendiz, essa é a hora! Estão disponíveis nesta quinta-feira (22) nas agências do trabalhador 67 vagas para aprendizes. São oportunidades para atuar em Samambaia e outras para local de trabalho não fixo. No total, as unidades de atendimento ao trabalhador abrem o dia com 312 vagas.

A maioria das oportunidades é para atuar em Samambaia Sul, com 60 vagas para atendente balconista. A remuneração é de um salário mínimo (R$ 1.412) mais benefícios. Para vendedor interno, com local de trabalho variável, há 7 chances com pagamento de R$ 800. Para participar das seleções basta ter o ensino médio incompleto e não exige experiência.

Outro destaque do dia, vai para as 51 vagas abertas para atendentes de lojas. As chances são para trabalhar em Taguatinga, Sudoeste e algumas sem localidade fixa. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 1.550. Pessoas com e sem experiência podem se candidatar.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Fonte: Agência Brasília