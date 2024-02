Estrutural recebe programa Mulher nas Cidades

Iniciativa oferece serviços gratuitos para o público feminino em 12 regiões administrativas até 28 de junho

O programa Mulher nas Cidades desembarcou na Cidade Estrutural. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher (SMDF) em parceria com a associação Amigos do Futuro, tem a expectativa de realizar cerca de 5 mil atendimentos no local até sexta-feira (23).

O programa inclui atividades educacionais para empoderar as mulheres da comunidade. Além dos cursos profissionalizantes e palestras, estão disponíveis serviços jurídicos. A iniciativa também visa combater a violência contra a mulher, oferecendo apoio àquelas que enfrentam situações de vulnerabilidade.

A vice-governadora Celina Leão ressaltou a importância de um espaço exclusivo para o atendimento às mulheres. “O local foi pensado e planejado para proporcionar atendimento de qualidade nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento pessoal. É mais uma política pública voltada para o público feminino do DF”, destaca.

Desde segunda-feira, as ações ocorrem das 8h às 18h em uma grande estrutura montada na praça central, ao lado da Administração Regional. Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a chegada da ação à Estrutural vai aproximar os serviços das mulheres que mais necessitam. “Estamos encurtando caminhos e transformando vidas. Quando possibilitamos os atendimentos estamos aliviando a sobrecarga enfrentada por muitas dessas mulheres”, afirma a secretária.

Um dos cursos de capacitação mais procurados é o de corte e costura. Sandra dos Santos, aposentada de 65 anos, é uma das alunas. “Eu nunca tinha visto uma iniciativa como essa. Estou achando maravilhoso poder contar com aulas gratuitas. Além de capacitar, também nos tira do tempo ocioso”, disse.

Maria de Sousa, moradora de Vicente Pires, tem 79 anos e também é aluna de corte e costura. Ela ficou sabendo do programa por meio da filha, que participou do projeto. “Está sendo muito bom o evento, vai agregar bastante aos meus conhecimentos”, destaca Maria.

Mulher nas Cidades

As interessadas podem se inscrever pelo site ou presencialmente, nas administrações regionais das cidades por onde o programa passará. As inscrições vão até 28 de junho e, caso sobrem vagas, é possível participar da ação indo ao local na hora das atividades.

Próximas cidades a receber o projeto

⇒ Paranoá

Data: de 4 a 8 de março

Endereço: Praça Central, s/nº, Lote 1, o lado da administração regional

⇒ Itapoã

Data: de 11 a 15 de março

Endereço: Quadra 378, Conjunto A, Área nº 1, Lote 4, Del Lago, ao lado da administração regional

⇒ Ceilândia

Data: de 18 a 22 de março

Endereço: QNM 13, Módulo B, ao lado da administração regional

⇒ Samambaia

Data: de 8 a 12 de abril

Endereço: Centro Urbano, Samambaia Sul, Ao lado da administração regional

⇒ Guará

Data: de 22 a 26 de abril

Endereço: QE 25, Guará II, ao lado da administração regional

⇒ Arapoanga

Data: de 6 a 10 de maio

Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer, Vila Nossa Sra.de Fátima, ao lado da administração regional

⇒ Planaltina

Data: de 13 a 17 de maio

Endereço: Setor Administrativo, Avenida Uberdan, ao lado da administração regional

⇒ Sobradinho II

Data: de 20 a 24 de maio

Endereço: AR 9, ao lado da administração regional

⇒ Brazlândia

Data: de 3 a 7 de junho

Endereço: Setor Tradicional Quadra 16, ao lado da administração regional

⇒ São Sebastião

Data: de 24 a 28 de junho

Endereço: Quadra 101, Conjunto 8, ao lado da administração regional

*Com informações da Secretaria da Mulher

Fonte: Agência Brasília