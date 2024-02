EXCLUSIVO: “Foi uma sucessão de erros dos dois lados e estou ciente da parte que errei, mas estou aberto para corrigir a situação”

O ciclista Eduardo Henrique dos Santos que discutiu com três agentes da PRF, na última segunda, explicou em entrevista ao JBr sua versão dos fatos

Ex-ciclista de alto de rendimento, Eduardo Santos, 50 anos, já chegou a representar o Brasil em competições no exterior. Participou também dos principais torneios do país e, segundo ele, na última segunda-feira, saiu para pedalar com a esposa para espairecer e se distrair. De acordo com o educador físico, o filho, um adolescente de 15 anos, está internado no hospital para tratar uma pneumonia, e o casal encontrou na bicicleta uma maneira de descontrair.

Foi então que, ainda de acordo com ele, saiu para pedalar na BR 060 com a mulher quando encontrou com a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estacionada no acostamento atendendo uma ocorrência. “Foi tudo muito inusitado e surreal. Ao passar pela viatura, pedi aos policiais apenas para colocarem o carro um pouco mais para dentro do acostamento para oferecer um espaço maior para os ciclistas fazerem a ultrapassagem”, conta, Eduardo.

“Devido ao barulho da estrada e o vento, eu devo ter falado em um tom que desagradou os policiais porque, logo depois, eles ligaram a sirene, deixaram a ocorrência e vieram atrás de mim. Quando me alcançaram, me fecharam e fizeram uma abordagem um tanto exagerada”, completa.

Depois desse momento, segundo a versão do ciclista, a esposa, que teria ficado para trás, chegou e logo começou a gravar a discussão que, posteriormente, foi publicada nas redes sociais do próprio Eduardo.

“Nos últimos dias, estou sendo julgado pela imprensa e pela internet. Além disso, eu e minha esposa temos recebido ameaças pelas redes sociais. Já constituí um advogado para tomar as providências cabíveis”, diz.

Assista abaixo a entrevista na íntegra: