Adolescente é apreendido com drogas durante bloqueio policial na BR-080

O menor informou aos militares que vinha da Ceilândia e seguia para Brazlândia, onde pretendia vender o material ilícito para “fazer dinheiro”

Redação Jornal de Brasília

16/11/2025 16h34

whatsapp image 2025 11 16 at 13.41.42 (1)

Foto: PMDF

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na noite deste sábado (15), por volta das 20h10, durante uma ação do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) na BR-080.

A equipe do TOR realizava um ponto de bloqueio na DF-206, próximo ao entroncamento com a BR-080, quando abordou um veículo que seguia com excesso de passageiros.

Após a ordem de desembarque, todos passaram por busca pessoal, momento em que os policiais encontraram porções de drogas com o adolescente.

Durante a revista em uma bolsa que ele carregava, foram localizadas outras porções de entorpecentes, incluindo crack e maconha.

O menor informou aos militares que vinha da Ceilândia e seguia para Brazlândia, onde pretendia vender o material ilícito para “fazer dinheiro”.

Ele foi apreendido e encaminhado à DCA II, onde a ocorrência foi registrada.

