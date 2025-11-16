Prova DF será aplicada para 58 mil estudantes a partir de segunda (17)

A 2ª edição da Prova DF será a partir da próxima segunda-feira (17) até o dia 28 de novembro. Voltada para os estudantes do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental, a avaliação faz parte da implementação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SipaeDF), que visa analisar o desempenho dos alunos da rede pública em diferentes etapas de aprendizagem.

Composta por itens de múltipla escolha, a prova abrange conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática formulados com base no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do DF e nas matrizes de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação tem como objetivo alcançar 58.059 crianças distribuídas em 375 escolas e 2.882 turmas em toda a capital.

Para a subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da SEEDF, Francis Rodrigues Ferreira, a iniciativa consolida o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem ao oferecer um retrato qualificado do progresso dos estudantes em competências fundamentais para as etapas seguintes da vida escolar.

“Com os resultados, as equipes pedagógicas poderão identificar avanços e lacunas de aprendizagem, orientar formações de professores e fortalecer estratégias de apoio às escolas e turmas. A avaliação também contribui para o planejamento educacional, possibilitando ações mais precisas para promoção da equidade e da qualidade no ensino”, destaca a subsecretária.

*Com informações da SEEDF